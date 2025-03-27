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Матч Джоковича с Кордой в четвертьфинале «Мастерса» в Майами перенесён. Известна причина

Матч Джоковича с Кордой в четвертьфинале «Мастерса» в Майами перенесён. Известна причина
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Организаторы престижного теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами внесли изменения в расписание из-за затянувшихся матчей игрового дня с 26 на 27 марта мск, поскольку во Флориде сейчас слишком поздно и по правилам АТР после 23:00 (по местному времени) никаких матчей быть не может.

Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 23:30 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Как сообщает пресс-служба турнира, четвертьфинальный матч между пятой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и американцем Себастьяном Кордой, который должен был состояться 27 марта в 3:30 мск, пройдёт уже в рамках следующего игрового дня 27 марта в 23:30 мск. Игра состоится третьим запуском после встречи в полуфинале женского одиночного разряда на турнире WTA-1000, где сыграют Арина Соболенко (1) и Жасмин Паолини (7).

Отметим, что ни в мужской, ни в женской сетке одиночного разряда не осталось российских представителей.

Турнирная сетка ATP-1000 Miami Open
Турнирная сетка WTA-1000 Miami Open
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