Сенсационный вылет Швёнтек, Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Главное к утру
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами, проиграв 140-й ракетке мира Александре Эале с Филиппин, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии, с ним возобновила контакты Федерация футбола южноамериканской страны, московский «Спартак» обыграл «Северсталь» в первом матче серии Кубка Гагарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Ига Швёнтек сенсационно проиграла 140-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Майами.
- Федерация футбола Бразилии возобновила контакты с Карло Анчелотти — Globo.
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- 34 очка Дончича и дабл-дабл Леброна помогли «Лейкерс» победить «Индиану».
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Майами в парном разряде.
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