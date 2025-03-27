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27 марта главные новости спорта, трансферы, футбол, баскетбол, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, теннис, фигурное катание, шахматы

Сенсационный вылет Швёнтек, Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Главное к утру
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами, проиграв 140-й ракетке мира Александре Эале с Филиппин, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии, с ним возобновила контакты Федерация футбола южноамериканской страны, московский «Спартак» обыграл «Северсталь» в первом матче серии Кубка Гагарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Ига Швёнтек сенсационно проиграла 140-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Майами.
  2. Федерация футбола Бразилии возобновила контакты с Карло Анчелотти — Globo.
  3. «Спартак» одержал волевую победу над «Северсталью» в первом матче серии с девятью голами.
  4. 34 очка Дончича и дабл-дабл Леброна помогли «Лейкерс» победить «Индиану».
  5. Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Майами в парном разряде.
  6. Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и одержало волевую победу в первом матче серии с ЦСКА.
  7. Румынский гроссмейстер Шевченко дисквалифицирован на три года по решению ФИДЕ.
  8. Японская пара Миура/Кихара стала победителем короткой программы на ЧМ-2025.
  9. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Милуоки» в матче НБА.
  10. Стали известны все полуфиналистки «тысячника» в Майами.
  11. Гол Михеева и два ассиста Левшунова не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Нью-Джерси».
  12. Американка Лью выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию, Самоделкина — 13-я.
  13. Александр Головинсамый высокооплачиваемый футболист «Монако» — L'Equipe.
  14. ЦСКА обыграл «Парму» в домашнем матче Единой лиги.
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