Сенсационный вылет Швёнтек, Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Главное к утру

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами, проиграв 140-й ракетке мира Александре Эале с Филиппин, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии, с ним возобновила контакты Федерация футбола южноамериканской страны, московский «Спартак» обыграл «Северсталь» в первом матче серии Кубка Гагарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».