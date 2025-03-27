«Нет причин проигрывать такой матч». Зверев — о поражении от Фиса в четвёртом круге Майами

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в четвёртом круге «Мастерса» в Майами (США) от француза Артюра Фиса.
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«В последнее время я проигрываю много матчей, в которых чувствую, что не контролирую ситуацию. Сегодня произошло нечто похожее, поэтому мне нужно сосредоточиться на себе больше, чем на чём-либо другом.
Думаю, что играл здесь намного лучше, чем в последние несколько недель, это точно, но я вёл с брейком в третьем сете… нет причин проигрывать такой матч. Я просто проиграл четыре гейма подряд. В Индиан-Уэллсе я подавал на победу в матче, в Рио я вёл 4:1 в третьем, в Буэнос-Айресе я вёл сет и брейк. Проигрываю много матчей из выигрышной позиции. Мне нужно это изменить», — приводит слова Зверева Punto de Break.
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