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«Нет причин проигрывать такой матч». Зверев — о поражении от Фиса в четвёртом круге Майами

«Нет причин проигрывать такой матч». Зверев — о поражении от Фиса в четвёртом круге Майами
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в четвёртом круге «Мастерса» в Майами (США) от француза Артюра Фиса.

Майами (м). 4-й круг
26 марта 2025, среда. 22:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«В последнее время я проигрываю много матчей, в которых чувствую, что не контролирую ситуацию. Сегодня произошло нечто похожее, поэтому мне нужно сосредоточиться на себе больше, чем на чём-либо другом.

Думаю, что играл здесь намного лучше, чем в последние несколько недель, это точно, но я вёл с брейком в третьем сете… нет причин проигрывать такой матч. Я просто проиграл четыре гейма подряд. В Индиан-Уэллсе я подавал на победу в матче, в Рио я вёл 4:1 в третьем, в Буэнос-Айресе я вёл сет и брейк. Проигрываю много матчей из выигрышной позиции. Мне нужно это изменить», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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