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Синнер останется лидером гонки на Итоговый ATP минимум до 14 апреля. Он провёл 1 турнир

Синнер останется лидером гонки на Итоговый ATP минимум до 14 апреля. Он провёл 1 турнир
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжит лидировать в гонке на Итоговый турнир ATP — 2025. Он провёл всего лишь один турнир в сезоне — Australian Open, за победу на котором получил 2000 очков.

Занимающий второе место немец Александр Зверев провёл семь турниров в 2025 году и набрал 1665 очков. По итогам «Мастерса» в Майами (США) Зверева может обойти 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, если завоюет титул.

Синнер останется лидером как минимум до 14 апреля, когда будет обновлён рейтинг после «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Итальянец вернётся в тур после допинговой дисквалификации на турнире в Риме (Италия), который стартует 7 мая.

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