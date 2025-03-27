Синнер останется лидером гонки на Итоговый ATP минимум до 14 апреля. Он провёл 1 турнир

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжит лидировать в гонке на Итоговый турнир ATP — 2025. Он провёл всего лишь один турнир в сезоне — Australian Open, за победу на котором получил 2000 очков.

Занимающий второе место немец Александр Зверев провёл семь турниров в 2025 году и набрал 1665 очков. По итогам «Мастерса» в Майами (США) Зверева может обойти 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, если завоюет титул.

Синнер останется лидером как минимум до 14 апреля, когда будет обновлён рейтинг после «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Итальянец вернётся в тур после допинговой дисквалификации на турнире в Риме (Италия), который стартует 7 мая.