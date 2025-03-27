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Зверев сохраняет шансы обойти Синнера в борьбе за звание первой ракетки мира

Зверев сохраняет шансы обойти Синнера в борьбе за звание первой ракетки мира
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев продолжает сохранять математические шансы стать первой ракеткой мира до возвращения итальянца Янника Синнера после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

После турнира серии «Мастерс» отрыв между Зверевым и Синнером составит 2685 очков. Немец заявлен на турниры ATP-1000 в Монте-Карло (Монако) и в Мадриде (Испания), а также ATP-500 в Мюнхене (Германия). Если он выиграет титулы на всех турнирах, то станет первой ракеткой мира.

Первым турниром Синнера после истечения срока дисквалификации станет грунтовый «Мастерс» в Риме (Италия), который стартует 7 мая.

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