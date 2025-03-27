Эала — о реакции на победу над Швёнтек: смотрела на экран, хотела сохранить этот момент

140-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала прокомментировала свою изумлённую реакцию на сенсационную победу над пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» Игой Швёнтек в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Майами (США).
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— В последнем розыгрыше Ига отправила мяч в аут. Я не решил, вы выглядели ли так, будто сейчас заплачете, или просто были в состоянии шока?
— Я тоже не могла решить (улыбается). Я была настолько погружена в момент, поставила себе цель концентрироваться на каждом очке, поэтому было трудно осознать, что произошло. Трудно осознать, что выиграла матч.
Я старалась впитать всё происходящее, потому что со мной такого никогда раньше не случалось, и именно поэтому смотрела на экран. Очень хотела сохранить этот момент в своей памяти, — приводит слова Эалы Tennis.com.
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