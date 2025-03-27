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Александра Эала назвала Марию Шарапову своей любимой теннисисткой

Александра Эала назвала Марию Шарапову своей любимой теннисисткой
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140-я ракетка мира 19-летняя филиппинская теннисистка Александра Эала назвала игроков, на которых равнялась в детстве.

«Когда я была маленькой, моей абсолютной фавориткой была Мария Шарапова. Мне нравилась её энергия и, конечно, её стиль, и то, как она себя преподносила, такая молодая. Она была тем человеком, на которого я действительно равнялась. Потом позже [нравились] такие игроки, как Халеп, Ли На, Барти. Меня вдохновляли многие теннисистки», — приводит слова Эалы Punto de Break.

В среду, 26 марта, Александра Эала одержала сенсационную победу над второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

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