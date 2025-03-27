Александра Эала заявила о целях выиграть «Шлем» и стать первой ракеткой мира

140-я ракетка мира 19-летняя филиппинская теннисистка Александра Эала обозначила победу на турнире «Большого шлема» и первую строчку мирового рейтинга своими целями в карьере.

«Я всегда была большой мечтательницей. Как я уже говорила, победа на турнирах «Большого шлема» и достижение первой строчки в рейтинге всегда были моими конечными целями. Думаю, что этот результат [в Майами] пришёл в нужное время.

Быть успешным юниором не означает, что ты станешь успешным профессионалом, поэтому я решила усердно работать каждый день и верить, что моё время придёт. Надеюсь, что сейчас оно наступило», — приводит слова Эалы Punto de Break.