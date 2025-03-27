Иванишевич: Джокович был готов завершить карьеру из-за отказа от вакцинации

Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич заявил, что 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович был готов завершить карьеру из-за скандала с вакцинацией от коронавируса.

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«Мир осуждал его, беспощадно критиковал, даже принижал его за то, что он стоял на своём. Но он никогда не колебался, твёрдо придерживался своих убеждений с решимостью. Сейчас, когда мы говорим об этих вакцинах, мы знаем, некоторые из них вызывали проблемы. Нас три года держали взаперти, как овец. Нами манипулировали.

Во время пандемии Новак отказался от вакцинации. Он публично несколько раз заявлял, что это решение, которое он принимает ради своего тела, что он знает своё тело лучше всех и не хочет этого делать. И он был готов завершить свою карьеру из-за этого», — приводит слова Иванишевича Tennis World USA.