«Долгие розыгрыши, тяжёлые условия». Радукану — о поражении в 1/4 финала в Майами

60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о проблемах со здоровьем по ходу четвертьфинального матча на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Радукану проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 4:6, 7:6, 2:6.

В конце второго сета Радукану вызывала врача на корт.

«Я почувствовала сильное головокружение, была слабость. Было очень влажно, и мы долго ждали выхода на корт, так что, возможно, всё просто накопилось: физически выматывающие долгие розыгрыши, тяжёлые условия. Не знаю, как я смогла перестроиться во втором сете, но в третьем мне определённо было немного тяжело», — приводит слова Радукану Tennis365.