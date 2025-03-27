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«Долгие розыгрыши, тяжёлые условия». Радукану — о поражении в 1/4 финала в Майами

«Долгие розыгрыши, тяжёлые условия». Радукану — о поражении в 1/4 финала в Майами
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60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о проблемах со здоровьем по ходу четвертьфинального матча на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Радукану проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 4:6, 7:6, 2:6.

Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 3 6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В конце второго сета Радукану вызывала врача на корт.

«Я почувствовала сильное головокружение, была слабость. Было очень влажно, и мы долго ждали выхода на корт, так что, возможно, всё просто накопилось: физически выматывающие долгие розыгрыши, тяжёлые условия. Не знаю, как я смогла перестроиться во втором сете, но в третьем мне определённо было немного тяжело», — приводит слова Радукану Tennis365.

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