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«Может быть, мне не судьба». Анастасия Павлюченкова — о том, что не была игроком топ-10

«Может быть, мне не судьба». Анастасия Павлюченкова — о том, что не была игроком топ-10
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что думает по поводу того, что никогда в своей карьере не входила в топ-10 рейтинга WTA.

«Обидно ли мне? Это не совсем точное слово, скорее, странно: 2021 год я закончила на 11-й строчке, хотя сыграла в финале турнира «Большого шлема», была успешна ещё на ряде крупных турниров. Я анализировала этот момент, и все, кто сыграл финал турнира «Большого шлема», попадали в топ-10, возьмём ту же Каролину Мухову и Даниэль Коллинз. Может быть, мне не судьба попасть в десятку. Надо просто стараться делать всё на максимум от своих возможностей», — приводит слова Павлюченковой «Спорт-экспресс».

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