«Вела себя как Мирра два года назад». Ренне Cтаббс — о поражении Андреевой в Майами
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о поражении 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США) от американки Аманды Анисимовой.
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
Мирра Андреева
М. Андреева
«Она держалась, когда могла сдаться после проигранного первого сета. А потом Анисимова перевернула ситуацию в третьем сете и начала бить навылет отовсюду.
Андреева, безусловно, показала свой возраст тем, что выдохлась. В психологическом плане она вела себя как Мирра Андреева два года назад. Мама ушла из бокса, Кончи (Мартинес, тренер. — Прим. «Чемпионата») потеряла над собой контроль. Это было похоже на: «Пошли вы все. Я всё ненавижу, не хочу находиться здесь», — приводит слова Стаббс The Tennis Gazzette.
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