«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 27 на 28 марта

Сегодня, 27 марта, и в ночь на 28 марта мск пройдут матчи хардового турнира серии «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч четвертьфинальной стадии соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Расписание 26-27 марта (время московское):

20:00. Артюр Фис (Франция) — Якуб Меншик (Чехия).

23:30. Себастьян Корда (США) — Новак Джокович (Сербия).

2:00. Тейлор Фриц (США) — Маттео Берреттини (Италия).

Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова.