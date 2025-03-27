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Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 27 на 28 марта

Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 27 на 28 марта
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Сегодня, 27 марта, и в ночь на 28 марта по московскому времени пройдут два матча хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч полуфинальной стадии соревнований.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Полуфиналы. Расписание 27-28 марта (время московское):

  • 22:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Жасмин Паолини (Италия);
  • 3:30. Джессика Пегула (США) — Александра Эала (Филиппины).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка — американская теннисистка Даниэль Коллинз, в прошлогоднем финале обыгравшая Елену Рыбакину из Казахстана.

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