Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 27 на 28 марта

Сегодня, 27 марта, и в ночь на 28 марта по московскому времени пройдут два матча хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч полуфинальной стадии соревнований.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Полуфиналы. Расписание 27-28 марта (время московское):

22:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Жасмин Паолини (Италия);

3:30. Джессика Пегула (США) — Александра Эала (Филиппины).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка — американская теннисистка Даниэль Коллинз, в прошлогоднем финале обыгравшая Елену Рыбакину из Казахстана.