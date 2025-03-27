Эала: у тенниса на Филиппинах — огромный потенциал. У нас много скрытых талантов

140-я ракетка мира 19-летняя филиппинская теннисистка Александра Эала оценила влияние своего успешного выступления на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) на теннис в своей стране.

«Мне бы хотелось думать, будто я что-то меняю. Единственное, что я могу сделать, дабы отплатить своей стране, — это помочь вдохновить на перемены, вдохновить людей взять в руки ракетку, смотреть больше тенниса.

Думаю, у тенниса на Филиппинах огромный потенциал. И хоть он не так распространён, как другие виды спорта, я считаю, что у нас много скрытых талантов. Если нам удастся получить поддержку и огласку, думаю, филиппинский теннис может стать чем-то значимым», — приводит слова Эалы Tennis.com.