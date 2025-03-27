Эмма Радукану: очень горжусь выступлением в Майами. Вынесла только положительные моменты
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Чемпионка US Open — 2021, 60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану оценила своё выступление на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале Радукану проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 4:6, 7:6, 2:6.
Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7 7
|2
|
|6 3
|6
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Я очень горжусь тем, как выступила. Пегула играла на высоком уровне от начала до конца. Несмотря на поражение, я вынесла из этой недели только положительные моменты. Перед выходом в четвертьфинал я провела отличные матчи в Майами. Это прекрасное чувство», — приводит слова Радукану Punto de Break.
По итогам «тысячника» в Майами Эмма Радукану вернётся в топ-50 рейтинга WTA.
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