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Эмма Радукану: очень горжусь выступлением в Майами. Вынесла только положительные моменты

Эмма Радукану: очень горжусь выступлением в Майами. Вынесла только положительные моменты
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Чемпионка US Open — 2021, 60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану оценила своё выступление на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале Радукану проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 4:6, 7:6, 2:6.

Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 3 6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Я очень горжусь тем, как выступила. Пегула играла на высоком уровне от начала до конца. Несмотря на поражение, я вынесла из этой недели только положительные моменты. Перед выходом в четвертьфинал я провела отличные матчи в Майами. Это прекрасное чувство», — приводит слова Радукану Punto de Break.

По итогам «тысячника» в Майами Эмма Радукану вернётся в топ-50 рейтинга WTA.

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