Эмма Радукану: очень горжусь выступлением в Майами. Вынесла только положительные моменты

Чемпионка US Open — 2021, 60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану оценила своё выступление на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале Радукану проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 4:6, 7:6, 2:6.

«Я очень горжусь тем, как выступила. Пегула играла на высоком уровне от начала до конца. Несмотря на поражение, я вынесла из этой недели только положительные моменты. Перед выходом в четвертьфинал я провела отличные матчи в Майами. Это прекрасное чувство», — приводит слова Радукану Punto de Break.

По итогам «тысячника» в Майами Эмма Радукану вернётся в топ-50 рейтинга WTA.