Пегула — третья теннисистка с 2020 года, достигшая 1/2 финала WTA-1000 более 10 раз

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала третьей спортсменкой с 2020 года, которой удалось выйти в полуфинал турниров категории WTA-1000 более 10 раз. Выход в 1/2 финала турнира в Майами (США) стал для неё 11-м по счёту.

По этому показателю американку обходят только польская теннисистка Ига Швёнтек (19) и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (14).

На турнире WTA-1000 в Майами Пегула обыграла 60-ю ракетку рейтинга — спортсменку из Великобритании Эмму Радукану — в 1/4 финала со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Напомним, турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.