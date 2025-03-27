Пегула — третья теннисистка с 2020 года, достигшая 1/2 финала WTA-1000 более 10 раз
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала третьей спортсменкой с 2020 года, которой удалось выйти в полуфинал турниров категории WTA-1000 более 10 раз. Выход в 1/2 финала турнира в Майами (США) стал для неё 11-м по счёту.
Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
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|3
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|7 7
|2
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|6 3
|6
Джессика Пегула
Д. Пегула
По этому показателю американку обходят только польская теннисистка Ига Швёнтек (19) и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (14).
На турнире WTA-1000 в Майами Пегула обыграла 60-ю ракетку рейтинга — спортсменку из Великобритании Эмму Радукану — в 1/4 финала со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.
Напомним, турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.
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