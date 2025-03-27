Тони Надаль — об Александре Эале: она — девочка, в которую я всегда верил

Дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, Тони Надаль поделился мнением об игре 140-й ракетки мира, 19-летней филиппинской теннисистки Александры Эалы, на турнире в Майами (США).

«Она — девочка, в которую я всегда верил. Для нас это успех, потому что она — та, кто дольше всех с нами, почти шесть лет тренируется здесь. За всё это время не было ни одной жалобы ни от неё, ни от её семьи. Она демонстрирует свой потенциал: победить в одном турнире вторую и пятую ракетки мира — это не просто. Когда ты побеждаешь игроков такого уровня, это означает, что при небольшом улучшении своей игры ты можешь оказаться среди лучших в мире», — приводит слова тренера Punto de Break.

Эала победила трёх чемпионок турниров «Большого шлема» на пути к полуфиналу «тысячника» в Майами (США). Спортсменка успела одолеть Елену Остапенко, Мэдисон Киз и Игу Швёнтек.

Напомним, в четвертьфинале турнира в Майами Эала обыграла вторую ракетку мира, польскую теннисистку Игу Швёнтек, со счётом 6:2, 7:5. В полуфинале Эала сыграет с американкой Джессикой Пегулой.