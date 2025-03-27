Медведев: если бы не принимал некоторые добавки, я бы скончался на корте

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, насколько стрессовыми для людей его профессии являются даже самые лёгкие заболевания.

«В обычной жизни ты принимаешь один парацетамол — и этого достаточно. В теннисе, если ты заболел, а у тебя матч на следующий день, ты будешь пробовать принять всё: витамин C, витамин D, витамин B, парацетамол… И вот уже 10 витаминов из-за банальной простуды.

Мы все употребляем протеин, кто-то — креатин, аминокислоты, омегу-3. Это обыденная вещь, как у обычных людей, которая просто поддерживает твоё здоровье.

Не удивлюсь, если увижу список из 30 добавок у кого-либо. На самом деле, я удивлюсь, если кто-то из топов укажет, что принимает всего четыре. Если бы я не принимал некоторые из этих добавок, я бы скончался на корте», — приводит слова Медведева The National.

Напомним, Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Майами (США) уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. По итогам соревнований он впервые с 2023 года покинет топ-10 рейтинга ATP и опустится на 11-ю строчку.