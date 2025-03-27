Якуб Меншик вышел в 1/2 финала турнира ATP-1000 в Майами, обыграв Фиса

Чешский теннисист Якуб Меншик вышел в полуфинал турнира категории ATP-1000 в Майами (США), обыграв француза Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Якуба.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Меншик 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фиса один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.