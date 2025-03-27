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Якуб Меншик вышел в 1/2 финала турнира ATP-1000 в Майами, обыграв Фиса

Якуб Меншик вышел в 1/2 финала турнира ATP-1000 в Майами, обыграв Фиса
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Чешский теннисист Якуб Меншик вышел в полуфинал турнира категории ATP-1000 в Майами (США), обыграв француза Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Якуба.

Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 20:10 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Меншик 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фиса один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

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