Якуб Меншик вошёл в топ-5 самых молодых участников полуфинала в истории Miami Open

54-я ракетка мира 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик стал пятым по молодости участником «Мастерса» в Майами в истории. Это произошло после сегодняшней победы чеха в матче 1/4 финала с 18-м номером рейтинга ATP французом Артюром Фисом (7:6(7:5), 6:1).

В более молодом возрасте данной стадии этого турнира достигали только Феликс Оже-Альяссим (2019), Рафаэль Надаль (2005), Карлос Алькарас (2022) и Ллейтон Хьюитт (2000).

Соперником Меншика по полуфиналу станет победитель противостояния Тейлор Фриц (США) — Маттео Берреттини (Италия). Их матч пройдёт в ночь с 27 на 28 марта.

Призовой фонд мужских соревнований в Майами составил $9 193 540. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира Янник Синнер.