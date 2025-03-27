Якуб Меншик вошёл в топ-5 самых молодых участников полуфинала в истории Miami Open
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54-я ракетка мира 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик стал пятым по молодости участником «Мастерса» в Майами в истории. Это произошло после сегодняшней победы чеха в матче 1/4 финала с 18-м номером рейтинга ATP французом Артюром Фисом (7:6(7:5), 6:1).
Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 20:10 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
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Якуб Меншик
Я. Меншик
В более молодом возрасте данной стадии этого турнира достигали только Феликс Оже-Альяссим (2019), Рафаэль Надаль (2005), Карлос Алькарас (2022) и Ллейтон Хьюитт (2000).
Соперником Меншика по полуфиналу станет победитель противостояния Тейлор Фриц (США) — Маттео Берреттини (Италия). Их матч пройдёт в ночь с 27 на 28 марта.
Призовой фонд мужских соревнований в Майами составил $9 193 540. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира Янник Синнер.
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