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Гауфф рассказала, почему не принимает никакие витамины и добавки

Гауфф рассказала, почему не принимает никакие витамины и добавки
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Третья ракетка мира 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф объяснила, почему не испытывает потребности в витаминах и добавках для поддержания здоровья и физической формы.

«Я не сижу ни на каких витаминах или добавках. Не говорю, что никогда не планирую, но когда я дебютировала в туре в возрасте 15 лет, многие люди — не профессиональные медики, просто тренеры — хотели, чтобы я их принимала. Мои родители возразили: «Нет, дайте ей расти, пусть взрослеет, пусть всё идёт своим путём».

Некоторые нуждаются в них из-за дефицита веществ, но, к счастью, у меня всё в порядке. Поэтому я не чувствую, что они сыграли бы большую роль», — приводит слова Гауфф The National.

В своём последнем матче Гауфф проиграла польской теннисистке Магде Линетт в 1/8 финала «тысячника» в Майами (4:6, 4:6).

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