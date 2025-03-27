Соболенко вышла в финал Miami Open, в двух сетах обыграв Паолини

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко нанесла поражение итальянке Жасмин Паолини (7-й номер рейтинга WTA) в полуфинальном матче «тысячника» в Майами со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Белоруска сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница три раза подала навылет, один раз ошиблась на подаче и не использовала ни одного из четырёх брейк-пойнтов.

Соперницей Соболенко в матче за титул станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Александра Эала (Филиппины). Их встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта.

Действующей победительницей турнира в Майами является американка Даниэль Коллинз.