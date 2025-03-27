Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко вышла в финал Miami Open, в двух сетах обыграв Паолини

Соболенко вышла в финал Miami Open, в двух сетах обыграв Паолини
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко нанесла поражение итальянке Жасмин Паолини (7-й номер рейтинга WTA) в полуфинальном матче «тысячника» в Майами со счётом 6:2, 6:2.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Белоруска сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница три раза подала навылет, один раз ошиблась на подаче и не использовала ни одного из четырёх брейк-пойнтов.

Соперницей Соболенко в матче за титул станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Александра Эала (Филиппины). Их встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта.

Действующей победительницей турнира в Майами является американка Даниэль Коллинз.

Турнирная сетка Miami Open у женщин
Материалы по теме
Соболенко повторила достижение, ранее покорявшееся лишь Граф, Хингис и Серене Уильямс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android