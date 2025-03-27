Соболенко — о победе над Паолини: супердовольна тем уровнем, на котором я играла

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала уверенную победу над итальянкой Жасмин Паолини (седьмой номер рейтинга WTA) в полуфинальном матче «тысячника» в Майами (6:2, 6:2).
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«Она — невероятный игрок. Понимаю, что мне пришлось сражаться за каждое очко против неё. Я сосредоточилась на своей подаче. Старалась держаться как можно ниже. Она била довольно плоско и глубоко, так что приходилось держаться низко. Я была сфокусирована на своём движении и подаче. Супердовольна тем уровнем, на котором я играла», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Соперницей Соболенко в матче за титул станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Александра Эала (Филиппины). Их встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта.
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