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Соболенко — о победе над Паолини: супердовольна тем уровнем, на котором я играла

Соболенко — о победе над Паолини: супердовольна тем уровнем, на котором я играла
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала уверенную победу над итальянкой Жасмин Паолини (седьмой номер рейтинга WTA) в полуфинальном матче «тысячника» в Майами (6:2, 6:2).

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Она — невероятный игрок. Понимаю, что мне пришлось сражаться за каждое очко против неё. Я сосредоточилась на своей подаче. Старалась держаться как можно ниже. Она била довольно плоско и глубоко, так что приходилось держаться низко. Я была сфокусирована на своём движении и подаче. Супердовольна тем уровнем, на котором я играла», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Соперницей Соболенко в матче за титул станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Александра Эала (Филиппины). Их встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта.

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