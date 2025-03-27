Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко вышла в 35-й финал в карьере и в четвёртый — в этом сезоне

Арина Соболенко вышла в 35-й финал в карьере и в четвёртый — в этом сезоне
Комментарии

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 35-й финал в своей карьере и в четвёртый — в текущем сезоне.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

В полуфинальном матче «тысячника» в Майами (США) Соболенко обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:2, 6:2.

Белорусская теннисистка в 2025 году выступила в четырёх финалах: открытый чемпионат Австралии (уступила американке Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7), турнир WTA-500 в Брисбене (победила россиянку Полину Кудерметову со счётом 4:6, 6:3, 6:2).

На турнире в Индиан-Уэллсе в финале Арина Соболенко проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой со счётом 6:2, 4:6, 3:6.

Материалы по теме
Соболенко вышла в финал Miami Open, в двух сетах обыграв Паолини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android