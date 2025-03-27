Арина Соболенко вышла в 35-й финал в карьере и в четвёртый — в этом сезоне

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 35-й финал в своей карьере и в четвёртый — в текущем сезоне.

В полуфинальном матче «тысячника» в Майами (США) Соболенко обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:2, 6:2.

Белорусская теннисистка в 2025 году выступила в четырёх финалах: открытый чемпионат Австралии (уступила американке Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7), турнир WTA-500 в Брисбене (победила россиянку Полину Кудерметову со счётом 4:6, 6:3, 6:2).

На турнире в Индиан-Уэллсе в финале Арина Соболенко проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой со счётом 6:2, 4:6, 3:6.