Арина Соболенко установила необычный личный рекорд после победы над Жасмин Паолини

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в своей карьере вышла в четвёртый финал в первые три месяца календарного года. Это произошло после уверенной победы белоруски в полуфинальном матче «тысячника» в Майами над итальянской теннисисткой Жасмин Паолини (седьмой номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:2.

Отметим, что общим годовым рекордом Арины являются семь выходов в финал, оформленных в 2024 году.

Соперницей 26-летней Соболенко в матче за титул станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Александра Эала (Филиппины). Их встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта.

Действующей победительницей женского турнира в Майами является американская теннисистка Даниэль Коллинз.