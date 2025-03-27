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Арина Соболенко установила необычный личный рекорд после победы над Жасмин Паолини

Арина Соболенко установила необычный личный рекорд после победы над Жасмин Паолини
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в своей карьере вышла в четвёртый финал в первые три месяца календарного года. Это произошло после уверенной победы белоруски в полуфинальном матче «тысячника» в Майами над итальянской теннисисткой Жасмин Паолини (седьмой номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:2.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Отметим, что общим годовым рекордом Арины являются семь выходов в финал, оформленных в 2024 году.

Соперницей 26-летней Соболенко в матче за титул станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Александра Эала (Филиппины). Их встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта.

Действующей победительницей женского турнира в Майами является американская теннисистка Даниэль Коллинз.

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