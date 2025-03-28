Арина Соболенко одержала больше всех побед на турнирах WTA в 2025 году

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 22 победы на турнирах WTA в этом сезоне, больше, чем любая другая теннисистка в 2025 году.

На втором месте по этому показателю располагается полька Ига Швёнтек, у которой 21 победа в этом сезоне. На третьем месте идет 17-летняя россиянка Мирра Андреева с 20 победами.

В полуфинальном матче на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Соболенко обыграла итальянскую теннисистку Жасмин Паолини со счётом 6:2, 6:2.

Соперницей Соболенко в матче за титул станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Александра Энала (Филиппины). Их встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта.

Действующей победительницей турнира в Майами является американка Даниэль Коллинз.