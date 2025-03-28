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Соболенко — восьмая теннисистка с 2009 года, преодолевшая отметку в 10 000 очков

Соболенко — восьмая теннисистка с 2009 года, преодолевшая отметку в 10 000 очков
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко довела количество своих очков в рейтинге WTA до 10 191. Это произошло после уверенной победы белоруски в полуфинальном матче «тысячника» в Майами над итальянской теннисисткой Жасмин Паолини (седьмой номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:2.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Таким образом, Соболенко стала восьмой теннисисткой с 2009 года (когда начала существовать нынешняя система рейтинга), преодолевшей отметку в 10 000 очков. Ранее это удалось Серене Уильямс, Марии Шараповой, Виктории Азаренко, Динаре Сафиной, Каролине Возняцки, Эшли Барти и Иге Швёнтек.

Соперницей 26-летней Соболенко в матче за титул станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Александра Эала (Филиппины). Их встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта.

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