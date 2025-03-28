Соболенко — восьмая теннисистка с 2009 года, преодолевшая отметку в 10 000 очков

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко довела количество своих очков в рейтинге WTA до 10 191. Это произошло после уверенной победы белоруски в полуфинальном матче «тысячника» в Майами над итальянской теннисисткой Жасмин Паолини (седьмой номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Таким образом, Соболенко стала восьмой теннисисткой с 2009 года (когда начала существовать нынешняя система рейтинга), преодолевшей отметку в 10 000 очков. Ранее это удалось Серене Уильямс, Марии Шараповой, Виктории Азаренко, Динаре Сафиной, Каролине Возняцки, Эшли Барти и Иге Швёнтек.
Соперницей 26-летней Соболенко в матче за титул станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Александра Эала (Филиппины). Их встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта.
- 28 марта 2025
-
01:09
-
00:59
-
00:37
-
00:35
-
00:13
- 27 марта 2025
-
23:57
-
23:46
-
23:43
-
23:29
-
22:48
-
22:22
-
21:29
-
20:12
-
18:21
-
16:52
-
16:31
-
16:00
-
15:00
-
14:20
-
13:58
-
12:49
-
12:30
-
12:10
-
11:36
-
11:25
-
11:01
-
10:42
-
10:26
-
10:09
-
09:38
-
08:30
-
07:34
-
07:30
-
06:34
-
06:26