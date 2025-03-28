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Соболенко вышла в четвёртый финал с начала сезона, лишь Уильямс сыграла больше

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет в четвёртом финале в 2025 году. За последние 10 лет только американка Серена Уильямс в 2016 году (5) сыграла в большем количестве финалов.

Белорусская теннисистка в 2025-м выступила в четырёх финалах: открытый чемпионат Австралии (уступила американке Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7), турнир WTA-500 в Брисбене (победила россиянку Полину Кудерметову со счётом 4:6, 6:3, 6:2).

На турнире в Индиан-Уэллсе в финале Арина Соболенко проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой со счётом 6:2, 4:6, 3:6.

В полуфинальном матче на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Соболенко обошла итальянскую теннисистку Жасмин Паолини со счётом 6:2, 6:2.

Соперницей Соболенко в матче за титул станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Александра Энала (Филиппины). Их встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта. Действующей победительницей турнира в Майами является американка Даниэль Коллинз.