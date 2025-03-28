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Соболенко сыграет в 12-м финале турниров категории WTA-1000 в карьере

Соболенко сыграет в 12-м финале турниров категории WTA-1000 в карьере
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет в 12-м финале турниров категории WTA-1000 в карьере.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

В полуфинальной встрече на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Арина Соболенко обыграла итальянскую теннисистку Жасмин Паолини в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.

Соперницей Соболенко в матче за титул станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Александра Энала (Филиппины). Их встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта. Действующей победительницей турнира в Майами является американка Даниэль Коллинз.

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