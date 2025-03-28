Соболенко сыграет в 12-м финале турниров категории WTA-1000 в карьере
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет в 12-м финале турниров категории WTA-1000 в карьере.
Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
В полуфинальной встрече на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Арина Соболенко обыграла итальянскую теннисистку Жасмин Паолини в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.
Соперницей Соболенко в матче за титул станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Александра Энала (Филиппины). Их встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта. Действующей победительницей турнира в Майами является американка Даниэль Коллинз.
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