Новак Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами

Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Майами. В четвертьфинальном матче серб в двух сетах обыграл 25-ю ракетку рейтинга американца Себастьяна Корду. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Джокович сделал 12 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Корды семь эйсов, также ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В полуфинале «Мастерса» экс-первая ракетка мира Джокович встретится 15-м номером рейтинга болгарином Григором Димитровым.

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