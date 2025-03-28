Стала известна первая полуфинальная пара «Мастерса» в Майами

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По итогам четвертьфинальных матчей определилась первая полуфинальная пара турнира категории «Мастерс» в Майами (США).

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович, ныне занимающий пятую строчку рейтинга, встретится с болгарином — 15-й ракеткой мира на данный момент, 33-летним Григором Димитровым.

В 1/4 финала Джовокич в двух сетах победил 25-ю ракетку мира американца Себастьяна Корду — 6:3, 7:6. На той же стадии Димитров в упорной борьбе в трёх сетах одолел 24-ю ракетку рейтинга Франсиско Серундоло из Аргентины. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 7:6.

Матч между сербом и болгарином пройдёт 29 марта. Другая полуфинальная пара станет известна после завершения матча Тейлор Фриц (США, 4) — Маттео Берреттини (Италия, 30). Ранее в четвёрку сильнейших вошёл 19-летний чешский спортсмен Якуб Меншик, переигравший Артюра Фиса из Франции.

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