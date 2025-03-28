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Джокович обошёл Федерера, став самым возрастным полуфиналистом «Мастерсов» в истории

Джокович обошёл Федерера, став самым возрастным полуфиналистом «Мастерсов» в истории
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович после выхода в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США) стал самым возрастным спортсменом, который когда-либо доходил до этой стадии с момента введения формата в 1990 году. Об этом сообщает OptaAce.

Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 23:35 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

По информации источника, по этому показателю Джокович, которому было на момент достижения 37 лет 295 дней, обошёл 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера. На момент достижения швейцарцу на турнире в Майами в 2019 году было 37 лет и 222 дня.

Напомним, в четвертьфинале «Мастерса» серб переиграл 25-ю ракетку мира американца Себастьяна Корду — 6:3, 7:6. Теперь Джоковичу предстоит встреча с 33-летним болгарином Григором Димитровым (15).

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