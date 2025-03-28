Джокович обошёл Федерера, став самым возрастным полуфиналистом «Мастерсов» в истории

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович после выхода в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США) стал самым возрастным спортсменом, который когда-либо доходил до этой стадии с момента введения формата в 1990 году. Об этом сообщает OptaAce.

По информации источника, по этому показателю Джокович, которому было на момент достижения 37 лет 295 дней, обошёл 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера. На момент достижения швейцарцу на турнире в Майами в 2019 году было 37 лет и 222 дня.

Напомним, в четвертьфинале «Мастерса» серб переиграл 25-ю ракетку мира американца Себастьяна Корду — 6:3, 7:6. Теперь Джоковичу предстоит встреча с 33-летним болгарином Григором Димитровым (15).

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