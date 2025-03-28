Джокович рассказал, что помогло ему обыграть Корду в четвертьфинале турнира в Майами

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе над американцем Себастьяном Кордой (6:3, 7:6 (7:4)) в четвертьфинале турнира в Майами.
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
«Невероятная подача на протяжении всего турнира, я подавал действительно хорошо. Особенно сегодня, и это было необходимо, потому что во втором сете Себастьян заставил меня много бегать и играл действительно хорошо с задней линии, делая, возможно, меньше ошибок, чем в первом сете.
Мне пришлось использовать подачу, чтобы выбраться из сложных ситуаций. Я уступал 0:3, 0:30, но затем выполнил несколько хороших подач и поставил себя в положение, чтобы сделать брейк, что я и сделал. Тай-брейк мог сложиться в любую сторону, но снова подача меня спасла. При счёте 5:4 – подача навылет. При 6:4 – эйс, который завершил матч. Это можно считать главным моментом сегодняшней игры», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
В полуфинале «Мастерса» экс-первая ракетка мира Джокович встретится 15-м номером рейтинга болгарином Григором Димитровым.
- 28 марта 2025
-
02:59
-
01:50
-
01:22
-
01:09
-
00:59
-
00:37
-
00:35
-
00:13
- 27 марта 2025
-
23:57
-
23:46
-
23:43
-
23:29
-
22:48
-
22:22
-
21:29
-
20:12
-
18:21
-
16:52
-
16:31
-
16:00
-
15:00
-
14:20
-
13:58
-
12:49
-
12:30
-
12:10
-
11:36
-
11:25
-
11:01
-
10:42
-
10:26
-
10:09
-
09:38
-
08:30
-
07:34