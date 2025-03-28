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Джокович рассказал, что помогло ему обыграть Корду в четвертьфинале турнира в Майами

Джокович рассказал, что помогло ему обыграть Корду в четвертьфинале турнира в Майами
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе над американцем Себастьяном Кордой (6:3, 7:6 (7:4)) в четвертьфинале турнира в Майами.

Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 23:35 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Невероятная подача на протяжении всего турнира, я подавал действительно хорошо. Особенно сегодня, и это было необходимо, потому что во втором сете Себастьян заставил меня много бегать и играл действительно хорошо с задней линии, делая, возможно, меньше ошибок, чем в первом сете.

Мне пришлось использовать подачу, чтобы выбраться из сложных ситуаций. Я уступал 0:3, 0:30, но затем выполнил несколько хороших подач и поставил себя в положение, чтобы сделать брейк, что я и сделал. Тай-брейк мог сложиться в любую сторону, но снова подача меня спасла. При счёте 5:4 – подача навылет. При 6:4 – эйс, который завершил матч. Это можно считать главным моментом сегодняшней игры», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

В полуфинале «Мастерса» экс-первая ракетка мира Джокович встретится 15-м номером рейтинга болгарином Григором Димитровым.

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