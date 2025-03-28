Джокович рассказал, что помогло ему обыграть Корду в четвертьфинале турнира в Майами

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе над американцем Себастьяном Кордой (6:3, 7:6 (7:4)) в четвертьфинале турнира в Майами.

«Невероятная подача на протяжении всего турнира, я подавал действительно хорошо. Особенно сегодня, и это было необходимо, потому что во втором сете Себастьян заставил меня много бегать и играл действительно хорошо с задней линии, делая, возможно, меньше ошибок, чем в первом сете.

Мне пришлось использовать подачу, чтобы выбраться из сложных ситуаций. Я уступал 0:3, 0:30, но затем выполнил несколько хороших подач и поставил себя в положение, чтобы сделать брейк, что я и сделал. Тай-брейк мог сложиться в любую сторону, но снова подача меня спасла. При счёте 5:4 – подача навылет. При 6:4 – эйс, который завершил матч. Это можно считать главным моментом сегодняшней игры», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

В полуфинале «Мастерса» экс-первая ракетка мира Джокович встретится 15-м номером рейтинга болгарином Григором Димитровым.