Тейлор Фриц одолел Маттео Берреттини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Майами. В четвертьфинальном матче американец в двух сетах обыграл 30-ю ракетку рейтинга итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 7:5.

Матч продолжался 2 часа 46 минут. Фриц сделал 16 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету итальянца 17 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В полуфинале «Мастерса» Фриц встретится 19-летним чешским теннисистом, 54-м номером рейтинга Якубом Меншиком.

Материалы по теме Джокович обошёл Федерера, став самым возрастным полуфиналистом «Мастерсов» в истории

Самые необычные теннисные матчи: