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Тейлор Фриц — Маттео Берреттини, результат матча 28 марта 2025, счёт 2:1, 1/4 финала турнира ATP-1000 в Майами

Тейлор Фриц одолел Маттео Берреттини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Майами. В четвертьфинальном матче американец в двух сетах обыграл 30-ю ракетку рейтинга итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 7:5.

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2025, пятница. 02:10 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 7 7
5 		7 9 5
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Матч продолжался 2 часа 46 минут. Фриц сделал 16 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету итальянца 17 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В полуфинале «Мастерса» Фриц встретится 19-летним чешским теннисистом, 54-м номером рейтинга Якубом Меншиком.

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