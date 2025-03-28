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Стали известны все полуфиналисты «Мастерса» в Майами

По итогам четвертьфинальных матчей определились все полуфиналисты турнира категории «Мастерс» в Майами (США).

Таким образом, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц встретится с чешским спортсменом, 54-м номером рейтинга Якубом Меншиком. 15-я ракетка рейтинга ATP болгарин Григор Димитров сыграет со звёздным теннисистом из Сербии Новаком Джоковичем (5).

Теннис. «Мастерс» в Майами. Мужчины, одиночный разряд. Пары 1/2 финала:

Тейлор Фриц — Якуб Меншик

Новак Джокович — Григор Димитров

В 1/4 финала Димитров был сильнее аргентинца Франсиско Серундоло, Джокович победил Себастьяна Корду из США, Меншик одолел ещё одну представителя Франции Артюра Фиса, а Фриц в трёх сетах обыграл Маттео Берреттини (Италия).

Матч между сербом и болгарином пройдёт завтра, 29 марта. Встреча американца и чеха состоится завтра, 28 марта.

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