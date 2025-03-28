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Определились все полуфиналисты Мастерса в Майами: с кем сыграет Новак Джокович, кто вылетел

Стали известны все полуфиналисты «Мастерса» в Майами
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По итогам четвертьфинальных матчей определились все полуфиналисты турнира категории «Мастерс» в Майами (США).

Таким образом, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц встретится с чешским спортсменом, 54-м номером рейтинга Якубом Меншиком. 15-я ракетка рейтинга ATP болгарин Григор Димитров сыграет со звёздным теннисистом из Сербии Новаком Джоковичем (5).

Теннис. «Мастерс» в Майами. Мужчины, одиночный разряд. Пары 1/2 финала:

  • Тейлор Фриц — Якуб Меншик
  • Новак Джокович — Григор Димитров
Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

В 1/4 финала Димитров был сильнее аргентинца Франсиско Серундоло, Джокович победил Себастьяна Корду из США, Меншик одолел ещё одну представителя Франции Артюра Фиса, а Фриц в трёх сетах обыграл Маттео Берреттини (Италия).

Матч между сербом и болгарином пройдёт завтра, 29 марта. Встреча американца и чеха состоится завтра, 28 марта.

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