«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 27 на 28 марта

В ночь с 27 на 28 марта мск в Майами (США, штат Флорида) завершился очередной игровой день хардового теннисного турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей (победители в парах выделены курсивом).

Теннис. Турнир категории «Мастерс» в Майами (США). 1/4 финала. Результаты матчей с 27 на 28 марта мск:

Артюр Фис (Франция, 17) — Якуб Меншик (Чехия) — 6:7 (5:7), 1:6.

— 6:7 (5:7), 1:6. Себастьян Корда (США, 24) — Новак Джокович (Сербия, 4) — 3:6, 6:7 (4:7).

— 3:6, 6:7 (4:7). Тейлор Фриц (США, 3) — Маттео Берреттини (Италия, 29) — 7:5, 6:7 (7:9), 7:5.

Видео: Джокович отпраздновал в стиле Леброна на тренировке