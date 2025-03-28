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«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 27 на 28 марта

«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 27 на 28 марта
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В ночь с 27 на 28 марта мск в Майами (США, штат Флорида) завершился очередной игровой день хардового теннисного турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей (победители в парах выделены курсивом).

Календарь "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами

Теннис. Турнир категории «Мастерс» в Майами (США). 1/4 финала. Результаты матчей с 27 на 28 марта мск:

  • Артюр Фис (Франция, 17) — Якуб Меншик (Чехия) — 6:7 (5:7), 1:6.
  • Себастьян Корда (США, 24) — Новак Джокович (Сербия, 4) — 3:6, 6:7 (4:7).
  • Тейлор Фриц (США, 3) — Маттео Берреттини (Италия, 29) — 7:5, 6:7 (7:9), 7:5.

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