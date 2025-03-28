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Пегула обыграла Эалу и вышла в финал турнира в Майами

Пегула обыграла Эалу и вышла в финал турнира в Майами
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Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В полуфинальном матче она встречалась с представительницей Филлипин Александрой Эалой и одержала победу со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

Майами (ж). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 05:15 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 6
6 3 		7 3
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В её рамках Пегула успела выполнить шесть подач навылет, допустить две двойные ошибки и реализовать пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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