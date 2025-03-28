Пегула обыграла Эалу и вышла в финал турнира в Майами

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В полуфинальном матче она встречалась с представительницей Филлипин Александрой Эалой и одержала победу со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В её рамках Пегула успела выполнить шесть подач навылет, допустить две двойные ошибки и реализовать пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.