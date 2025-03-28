Определилась финальная пара женского турнира в Майами

Завершился второй полуфинальный матч турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором американская теннисистка Джессика Пегула обыграла представительницу Филлипин Александру Эалу со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

Таким образом, определилась финальная пара турнира. В решающем матче Пегула встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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