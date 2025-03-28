Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определилась финальная пара женского турнира в Майами

Определилась финальная пара женского турнира в Майами
Комментарии

Завершился второй полуфинальный матч турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором американская теннисистка Джессика Пегула обыграла представительницу Филлипин Александру Эалу со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

Майами (ж). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 05:15 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 6
6 3 		7 3
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Таким образом, определилась финальная пара турнира. В решающем матче Пегула встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Материалы по теме
«Мы забываем, что ей только 17». Теннисный мир поддержал Мирру и объяснил её поражение
«Мы забываем, что ей только 17». Теннисный мир поддержал Мирру и объяснил её поражение

Серена Уильямс показала, как её дочка приучается к теннису:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android