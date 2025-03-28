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Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 27 на 28 марта

Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 27 на 28 марта
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В ночь с 27 на 28 марта в американском Майами прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфинальных поединков. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). 1/2 финала. Результаты матчей 27-28 марта:

Арина Соболенко (Беларусь) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:2, 6:2;
Джессика Пегула (США) — Александра Эала (Филлипины) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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