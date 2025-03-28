Роддик — о Синнере: он вернётся в Риме, и родная публика сойдёт с ума

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о возвращении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го.

«Синнер вернётся в Риме, и его родная публика сойдёт с ума. Учитывая поддержку и славу, которой он пользуется в Италии, я не уверен, что для его возвращения могло быть лучшее место. Он хорошо играл в Турине и выигрывал там финалы ATP, но в прошлом году он не выступал в Риме, так что они не видели Янника с тех пор, как он стал лучшим теннисистом мира.

Я не беспокоюсь, что разговоры о его возвращении повлияют на него, потому что он живёт с этим с US Open — 2024 и за это время выиграл два мэйджора. Думаю, он по-прежнему пользуется уважением людей, хотя я и не согласен с запутанной природой допинг-протоколов. Может быть, есть пара человек, которым интереснее высказывать своё мнение, чем читать факты, но Янник довольно трезво мыслит. Не думаю, что он вернётся с боевым настроем», — приводит слова Роддика SuperTennis.