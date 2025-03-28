Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик — о Синнере: он вернётся в Риме, и родная публика сойдёт с ума

Роддик — о Синнере: он вернётся в Риме, и родная публика сойдёт с ума
Янник Синнер
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о возвращении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го.

«Синнер вернётся в Риме, и его родная публика сойдёт с ума. Учитывая поддержку и славу, которой он пользуется в Италии, я не уверен, что для его возвращения могло быть лучшее место. Он хорошо играл в Турине и выигрывал там финалы ATP, но в прошлом году он не выступал в Риме, так что они не видели Янника с тех пор, как он стал лучшим теннисистом мира.

Я не беспокоюсь, что разговоры о его возвращении повлияют на него, потому что он живёт с этим с US Open — 2024 и за это время выиграл два мэйджора. Думаю, он по-прежнему пользуется уважением людей, хотя я и не согласен с запутанной природой допинг-протоколов. Может быть, есть пара человек, которым интереснее высказывать своё мнение, чем читать факты, но Янник довольно трезво мыслит. Не думаю, что он вернётся с боевым настроем», — приводит слова Роддика SuperTennis.

Материалы по теме
«Подарок века для Синнера». Алькарас провалился в Майами и уже не станет первой ракеткой
«Подарок века для Синнера». Алькарас провалился в Майами и уже не станет первой ракеткой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android