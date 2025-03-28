Артюр Фис назвал имя игрока, который стал легендой французского тенниса

20-летний французский теннисист Артюр Фис оценил вклад соотечественника 46-й ракетки мира Гаэля Монфиса в его развитие. Он также отметил значимость игрока для всей Франции.

«У меня с ним прекрасные отношения. Он очень помог мне как на теннисном корте, так и за его пределами в том, как быть хорошим человеком и прогрессировать. Очень хороший парень, и, конечно, в более раннем возрасте я наблюдал за ним, за невероятными моментами, которые ему удавались. Для нас, французов, он легенда. Сейчас быть рядом с ним и делить раздевалку многое значит. Я бы хотел, чтобы он играл ещё немного. По-моему, у него есть два или три года для этого», — сказал Фис на пресс-конференции.

Отметим, что Гаэлю Монфису 38 лет. В этом году он выиграл турнир АТР-250 в Окленде.