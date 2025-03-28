Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артюр Фис назвал имя игрока, который стал легендой французского тенниса

Артюр Фис назвал имя игрока, который стал легендой французского тенниса
Артюр Фис
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний французский теннисист Артюр Фис оценил вклад соотечественника 46-й ракетки мира Гаэля Монфиса в его развитие. Он также отметил значимость игрока для всей Франции.

«У меня с ним прекрасные отношения. Он очень помог мне как на теннисном корте, так и за его пределами в том, как быть хорошим человеком и прогрессировать. Очень хороший парень, и, конечно, в более раннем возрасте я наблюдал за ним, за невероятными моментами, которые ему удавались. Для нас, французов, он легенда. Сейчас быть рядом с ним и делить раздевалку многое значит. Я бы хотел, чтобы он играл ещё немного. По-моему, у него есть два или три года для этого», — сказал Фис на пресс-конференции.

Отметим, что Гаэлю Монфису 38 лет. В этом году он выиграл турнир АТР-250 в Окленде.

Материалы по теме
Роддик — о Синнере: он вернётся в Риме, и родная публика сойдёт с ума
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android