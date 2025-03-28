Джессика Пегула оценила прорыв филиппинской теннисистки Александры Эалы в Майами

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула высказалась о неожиданном прорыве филиппинской теннисистки Александры Эалы. 19-летняя спортсменка дошла до полуфинала турнира в Майами, обыграв Елену Остапенко, Мэдисон Киз и Игу Швёнтек. В 1/2 финала она уступила Пегуле со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 3:6.

«Я так устала, так устала. Она действительно хорошая теннисистка, выполняет удары, рано принимает мяч, очень хорошо выступает. Она обыграла многих лучших теннисисток на этой неделе. Не думаю, что ей нужно говорить о том, что она отличный игрок. Мы её ещё увидим, и она это доказала сегодня вечером (во время матча с Пегулой)», — сказала Пегула в интервью на корте.

В финале турнира в Майами Джессика Пегула сыграет с Ариной Соболенко.