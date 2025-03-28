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Джессика Пегула оценила прорыв филиппинской теннисистки Александры Эалы в Майами

Джессика Пегула оценила прорыв филиппинской теннисистки Александры Эалы в Майами
Джессика Пегула и Александра Эала
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Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула высказалась о неожиданном прорыве филиппинской теннисистки Александры Эалы. 19-летняя спортсменка дошла до полуфинала турнира в Майами, обыграв Елену Остапенко, Мэдисон Киз и Игу Швёнтек. В 1/2 финала она уступила Пегуле со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 3:6.

Майами (ж). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 05:15 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 6
6 3 		7 3
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Я так устала, так устала. Она действительно хорошая теннисистка, выполняет удары, рано принимает мяч, очень хорошо выступает. Она обыграла многих лучших теннисисток на этой неделе. Не думаю, что ей нужно говорить о том, что она отличный игрок. Мы её ещё увидим, и она это доказала сегодня вечером (во время матча с Пегулой)», — сказала Пегула в интервью на корте.

В финале турнира в Майами Джессика Пегула сыграет с Ариной Соболенко.

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