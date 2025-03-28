«Возможно, у меня есть шанс». Пегула — о настрое перед финалом в Майами с Соболенко

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула высказалась о предстоящем финале турнира WTA-1000 в Майами. Её соперницей станет лидер рейтинга из Беларуси Арина Соболенко. Спортсменки ранее встречались в финале US Open — 2024, и тогда американка уступила со счётом 5:7, 5:7.

«Я чувствую, что подаю немного лучше, и надеюсь, что мне это будет удаваться. Это то, что нужно против неё делать. Она очень хорошо принимает мячи, и я тоже. Возможно, у меня есть шанс сломать её, но она крепка. Играет уверенно, и ей нравится немного более быстрый хард, а также играть в один-два удара с агрессией.

У меня были шансы на Открытом чемпионате США, я вела 5:3 во втором сете. Кто знает, что бы тогда могло произойти. Сейчас я постараюсь сделать всё возможное, чтобы воспользоваться этим и извлечь уроки из последних нескольких матчей», — сказала Пегула в интервью на корте.