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«Сам себе всё усложнил». Фриц — о матче с Берреттини на «Мастерсе» в Майами

«Сам себе всё усложнил». Фриц — о матче с Берреттини на «Мастерсе» в Майами
Тейлор Фриц
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Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц оценил исход матча 1/4 финала «Мастерса» в Майами, где он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 7:5.

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2025, пятница. 02:10 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 7 7
5 		7 9 5
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Такой матч, в котором у меня было много шансов, можно было завершить в двух сетах. Я сам себе всё усложнил, но он повысил свой уровень и очень хорошо сыграл в третьем сете. Мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы выиграть его. Когда мне не удалось реализовать матч-пойнты, я показал одну из самых сильных сторон, продолжив игру и выиграв третий сет.

Сегодня я подавал с места, штурмом брал его первую подачу, принимая её по линии. Пытался использовать своё время и руки, чтобы найти бэкхенд», — сказал Фриц на пресс-конференции.

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