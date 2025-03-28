«Сам себе всё усложнил». Фриц — о матче с Берреттини на «Мастерсе» в Майами

Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц оценил исход матча 1/4 финала «Мастерса» в Майами, где он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 7:5.

«Такой матч, в котором у меня было много шансов, можно было завершить в двух сетах. Я сам себе всё усложнил, но он повысил свой уровень и очень хорошо сыграл в третьем сете. Мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы выиграть его. Когда мне не удалось реализовать матч-пойнты, я показал одну из самых сильных сторон, продолжив игру и выиграв третий сет.

Сегодня я подавал с места, штурмом брал его первую подачу, принимая её по линии. Пытался использовать своё время и руки, чтобы найти бэкхенд», — сказал Фриц на пресс-конференции.