Фриц рассказал, как будет готовиться к полуфиналу «Мастерса» в Майами с Меншиком

Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц поделился мнением относительно подготовки к полуфиналу «Мастерса» в Майами с чешским теннисистом Якубом Меншиком. Он рассказал, какой стратегии будет придерживаться. Это будет вторая очная встреча двух игроков.

«Я всё ещё не знаю, как буду готовиться к этому матчу. То, как я подавал сегодня, обычно делаю специально в игре против Маттео. Может быть, это происходит только в присутствии пары других людей, когда понимаю, что подход работает. Очевидно, сегодня я отлично подавал, так что у меня есть уверенность, что я совершу ещё одну большую подачу», — сказал Фриц на пресс-конференции.