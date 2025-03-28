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Соболенко рассказала, какой урок извлекла после поражений от Мирры Андреевой и Мэдисон Киз

Соболенко рассказала, какой урок извлекла после поражений от Мирры Андреевой и Мэдисон Киз
Арина Соболенко
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Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко высказалась об ошибке, которую она допустила, играя в финалах на АО-2025 (поражение от Мэдисон Киз) и турнире в Индиан-Уэллсе (поражение от Мирры Андреевой).

«В Австралии я чувствовала себя очень хорошо. Дело не в том, как ты себя чувствуешь, а в том, как ты адаптируешься к разным условиям. Что же касается уроков, то, думаю, я научилась концентрироваться на себе, а не на том, что происходит по ту сторону сетки. Иногда игроки выходят на корт и им нечего терять, они сходят с ума от своих невероятных ударов. В тех финалах я была больше сосредоточена на сопернике, чем на себе. Думаю, мне нужно иметь такой же настрой, менталитет, что и сегодня. В этот раз я собираюсь выступить лучше, чем в двух последних финалах», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA-1000 в Майами, где сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

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