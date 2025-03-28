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Арина Соболенко — о мужском теннисе: мне интересно, что они делают под давлением

Арина Соболенко — о мужском теннисе: мне интересно, что они делают под давлением
Арина Соболенко
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, на какие аспекты обращает внимание во время просмотра мужских и женских теннисных матчей.

«Когда я смотрю мужской теннис, то пытаюсь подметить то, что они делают по-другому, увидеть что-то, что я могу попробовать, натренировать и попытаться улучшить, чтобы перенести на корт. Когда же наблюдаю за девушками, пытаюсь увидеть, что они делают, с чем борются, пытаюсь немного проанализировать.

Но также хочу сказать, что смотрю на теннис с ментальной точки зрения, так как вижу некоторые вещи и мне интересно, как игрок справляется с давлением, особенно у мужчин. Что они делают под давлением?» — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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Новости. Теннис
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