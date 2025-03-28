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«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 28 на 29 марта

«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 28 на 29 марта
Григор Димитров
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Сегодня, 28 марта, и в ночь на 29 марта по московскому времени пройдут матчи хардового турнира серии «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных игр.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Расписание матчей на 28 и 29 марта (время — московское):

28 марта, пятница:
22:00. Новак Джокович (Сербия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 14).

29 марта, суббота:
2:00. Якуб Меншик (Чехия) — Тейлор Фриц (США, 3).

Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:1. Отметим, что первая ракетка мира вернётся на корт на турнире в Риме.

Календарь «Мастерса» в Майами
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