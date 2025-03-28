Янник Синнер провёл время на картинговой трассе в Италии во время дисквалификации

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер провёл время в компании с резервным пилотом «Феррари» Антонио Джовинацци на картинговой трассе в Италии. Вместе с ними на активном отдыхе оказался велогонщик Хулио Чикконе.

Фотографии с участием одного из ведущих теннисистов мира появились 27 марта в социальных сетях.

Фото: Kartplanet.it

Фото: Kartplanet.it

Фото: Kartplanet.it

Напомним, сейчас итальянский теннисист Янник Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024 года. Он вернётся в начале мая на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Ранее чемпион US Open — 2003 Энди Роддик заявил о важности возвращения Синнера на глазах итальянской публики.